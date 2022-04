Salzburger Liga: Golling glückt Gala im Gipfeltreffen

Der Tabellenzweite erteilte Hallein eine Lehrstunde, die der Spitzenreiter schnell vergessen wollte - im Bierzelt.

Golling war nach dem Kantersieg im Spitzenspiel der Salzburger Liga in Hallein am Samstag um Bodenhaftung bemüht. "Das Glück war auf unserer Seite", betonte Trainer Christoph Lessacher nach der 6:1-Machtdemonstration beim Spitzenreiter. Vor offiziell 400 Zusehern hatte sein junger Torwart Adin Kuljic zwar in der Anfangsphase bei einem Schuss von Christoph Kendler die Halleiner Führung verhindert. Wirklich gefährden konnte der Gastgeber die zweitplatzierten Gollinger in diesem Derby aber nicht. "Ein einseitiges Spiel mit einem in der Höhe verdienten Ausgang", sagt Halleins Coach Eidke Wintersteller, der acht Ausfälle kompensieren musste. Vor allem die zentralen Mittelfeldspieler Adil Alic (Urlaub) und Christoph Siller (krank) wurden schmerzlich vermisst. "Sie sind unser Hirn. Ohne sie hatten wir im Mittelfeld keinen Zugriff."

Golling ging noch in der Anfangsviertelstunde durch Lukas Brückler in Führung. Nach einer schönen Kombination über die linke Seite verwertete der Torjäger die Hereingabe zum 1:0. Anjo Huijberts erhöhte nach einer halben Stunde per Freistoß aus 25 Metern via Innenstange. Nach David Reichingers Elfmetertreffer war der Zwei-Tore-Vorsprung durch ein Eigentor von Andre Zrnic noch vor der Pause wiederhergestellt. Im zweiten Durchgang drängte Hallein auf den neuerlichen Anschlusstreffer, doch Brückler und Eric Mitterlechner begruben mit einem Doppelschlag noch vor der Stundenmarke alle Hoffnungen der Hausherren. Mitterlechner fixierte nach einem weiteren Gegenstoß den Endstand.

"Die Mannschaft hat super umgesetzt, was wir die ganze Woche besprochen haben, und überragend gespielt. Wir waren mutig mit dem Ball und diszipliniert gegen den Ball", zeigte sich Lessacher doch zufrieden. Dass vom Spitzenquintett in der 18. Runde nur sein Team drei Punkte einfuhr, versucht Gollings erfolgreicher Trainer auszublenden. "Wir schauen auf uns."

Hallein tut das wieder ab Mittwoch. Dann beginnt die Vorbereitung auf das Spiel in Bramberg. Das Training am Dienstag entfällt ebenso wie die Videoanalyse. Wintersteller sagt: "Die Spieler sollen jetzt den Kopf frei bekommen und von mir aus gern ihre Festplatte bei der Osterdult in Oberalm löschen."