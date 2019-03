Die Tennengauer knöpften den Violetten erneut Punkte ab. Der SAK baute den Vorsprung im Titelrennen der Salzburger Liga auf vier Zähler aus.

Der Aufstieg in die neue Eliteliga ist dem Spitzenduo kaum mehr zu nehmen. Sowohl Tabellenführer SAK als auch Stadtrivale Austria Salzburg werden aber alles tun, um die Salzburger Liga als Meister zu verlassen. Zum Frühjahrsstart erledigte allerdings nur der Spitzenreiter seine Pflichtaufgabe. Während die Nonntaler den Tabellenletzten Bramberg mit 3:1 schlugen, stolperte die Austria neuerlich über Golling. Die Tennengauer hatten der Elf von Chefcoach Christian Schaider im Herbst die bislang einzige Saisonniederlage zugefügt. Am Samstag rang man dem Favoriten vor mehr als 1300 Zusehern ein 3:3 ab.

Der Rückstand der Maxglaner ist damit auf vier Punkte angewachsen. Fünf Zähler hat man allein in den beiden Duellen gegen Golling liegen gelassen. Ohne die Patzer gegen die Mannschaft von Trainer Philip Buck stünde die Austria an der Tabellenspitze. "Das hat sich mit unserem Aufstieg dann hoffentlich erledigt", schmunzelt Schaider, der den neuerlichen Punkteverlust aber nicht am Gegner festmacht. "Es liegt nur an uns. Wir haben nach der Pause 25 Minuten alles vermissen lassen und wurden zu Recht bestraft."

Positiv stimmt ihn, dass sein Team mit zwei Treffern in der Schlussphase noch ausgleichen konnte. "Wir haben nach der Schwächephase gut reagiert. Das spricht für die Mannschaft und zeigt, was in ihr steckt", betont Schaider. Großes Potenzial ließ zum wiederholten Male auch Gegner Golling aufblitzen. "Wir stehen halt für Spektakel und sind ein launisches Team. Mit etwas mehr Reife gewinnen wir das Spiel", weiß Buck.

Reife bewies der SAK. Nachdem man in der Anfangsviertelstunde einige Hochkaräter ausgelassen und Brambergs Luigi Iacona kurz vor dem Seitenwechsel für die kalte Dusche gesorgt hatte, blieb der Tabellenerste ruhig. "Ich habe in der Halbzeitpause gewusst, dass wir gewinnen werden", sagt Trainer Andreas Fötschl, der recht behalten sollte. Alexander Peter, Neuzugang Benjamin Taferner und Stefan Federer drehten die Partie. Dass die Austria nicht über eine Punkteteilung hinauskam, nimmt Fötschl gelassen zur Kenntnis. "Nicht mehr und nicht weniger. Man sieht, dass es gegen jede Mannschaft schwer ist zu gewinnen. Wir müssen Woche für Woche auf der Hut sein."

Quelle: SN