Salzburger Liga: Golling verlängert Erfolgslauf und Straßwalchens Krise

Während die Tennengauer nach dem sechsten Saisonsieg weiter zu den Spitzenteams der Salzburger Liga zählen, hält Straßwalchen nun bei sechs Niederlagen in Folge. Die Flachgauer wollen Ruhe bewahren.

Golling spielt nach den personellen Änderungen im Sommer bisher einen äußerst stabilen Herbstdurchgang. Beim 2:0 gegen Straßwalchen am Samstag glückte der Elf von Trainer Patrick Schöberl, der das Amt vor der Saison übernommen hatte, der sechste Saisonsieg. In den vergangenen sechs Runden holten die Gollinger 15 Punkte - das sind 15 mehr als Straßwalchen, das nach zwei Auftaktsiegen nun sechs Spiele in Folge verlor.

Straßwalchen vermisst Torhunger

Die Nerven wollen die Straßwalchner deshalb aber nicht wegschmeißen. Trainer Tomislav Jonjic wird nicht nur wegen der Erfolge in der Vorsaison und seiner weiterhin guten Arbeit der Rücken gestärkt. "Wir kommen nur gemeinsam aus dieser Lage raus", betont Sportchef Markus Chudoba, der gerade in der Offensive mehr von seiner Mannschaft verlangt. "Wir haben auch gegen Golling phasenweise wieder gut gespielt, müssen aber einen Tick torhungriger werden."

Golling nutzt auch Tormannfehler

Während die Gäste vorn so manche gute Chance ausließen, schlugen die Gollinger in beiden Halbzeiten früh eiskalt zu. Eric Mitterlechner war in der vierten Minute nach einer Hereingabe schneller als seine Bewacher. Und nach der Pause erhöhte Maximilian Nussbaumer in einer Straßwalchner Drangphase auf 2:0. Er staubte nach einem Patzer von Torhüter Ilija Papic ab, der den zuletzt beruflich verhinderten Stefan Burger vertrat und den Ball nach einer Flanke ausließ.

Kuchl und Seekirchen siegen nicht ohne Mühe

In den beiden anderen Samstagsspielen setzten sich die Titelanwärter Kuchl und Seekirchen durch. Der auch im zwölften Pflichtspiel makellose Tabellenführer aus dem Tennengau tat sich beim Schlusslicht Adnet aber schwerer als in den vergangenen Runden. Der Ex-Adneter Thomas Mauberger fixierte den 3:1-Auswärtserfolg erst in der Schlussphase. Einen Blitzstart erwischte indes Seekirchen gegen anfangs indisponierte Thalgauer. Nach dem frühen 2:0 durch Elias Schaurecker und einen Elfmeter von Christoph Chudoba kamen die Gäste aber zusehends besser ins Spiel, verkürzten durch Mario Kreuzer kurz vor der Pause. Mehr als das 1:2 gelang aber nicht mehr.