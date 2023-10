Salzburger Liga: Grödig geht geschwächt ins Gipfeltreffen in Kuchl

Ausfälle sollen den Herausforderer im Spitzenspiel aber nicht aufhalten.

Die beiden bisher besten Mannschaften der Salzburger Liga stehen sich am Freitagabend in Kuchl gegenüber. Der Spitzenreiter will zu Hause den Angriff der Grödiger abwehren, die sich mit einem Sieg bis auf zwei Punkte nähern könnten. "Wenn wir sie schlagen, kommen sie im Herbst nicht mehr heran", sagt Kuchls Trainer Thomas Hofer, der ein ausgeglichenes Duell erwartet. "Die beiden Teams ähneln sich sehr. Kleinigkeiten entscheiden."