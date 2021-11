Salzburger Liga: Hallein enteilt seinen Verfolgern

Erfolg in Siezenheim verschafft großen Punktepolster im Aufstiegskampf.

Hallein hat die Hinrunde der Salzburger Liga als klare Nummer eins abgeschlossen. Mit einem 4:2-Erfolg über Siezenheim im Nachtragsspiel am Samstag baute der Spitzenreiter die Führung auf sechs Punkte aus. "Mit 30 Punkten zu überwintern ist ein Traum", sagt Trainer Eidke Wintersteller. Sieben Zähler trennen vom ersten Nicht-Aufstiegsplatz. "Das Ziel des Vereins ist die Regionalliga, auch wenn wir uns dieser aktuell schneller als geplant nähern."

Beide Torhüter hielten überragend

Am Samstag wurde Hallein voll gefordert. Nachdem Adil Alic die Gäste per Kopf früh in Führung gebracht und Siezenheims Tormann Günter Leindecker noch in der ersten Viertelstunde zwei Topchancen des Favoriten vereitelt hatte, drehten die Flachgauer auf. Ehe Maximilian Breitenthaler ausglich, war Moritz Waldmann per Strafstoß an Josef Stadlbauer gescheitert. Halleins Tormann bewahrte danach mit einem starken Reflex gar vor dem Rückstand. "Die Halbzeitpause hat uns gutgetan. Dadurch hat Siezenheim den Rhythmus verloren", sagt Wintersteller.

Hallein rang Siezenheim nach der Pause nieder

In der Schlussphase einer kampfbetonten zweiten Spielhälfte gab Hallein den Ton an. Zuerst lenkte Fabian Groiss einen Kopfball von Michael Neureiter ins eigene Tor ab, wenig später schloss Zeljko Crnogorcevic einen Angriff über die Seite zum 3:1 ab. Zudem verschoss auch Hallein-Stürmer David Reichinger einen Elfmeter. Und nach Waldmanns Anschlusstreffer entschied Boris Babic das Spiel. "Ein verdienter Sieg gegen einen starken Gegner. Wir hatten die besseren Chancen", erklärt Wintersteller. Siezenheims Trainer Peter Urbanek stimmt zu und sagt: "Hallein hat richtig hohe Qualität."

1. Landesliga: Anthering begräbt Aufstiegshoffnung

Während das vorgezogene Frühjahrsduell zwischen Bad Hofgastein und Grödig 1b auf dem verschneiten Kunstrasen der Pongauer am Samstag nicht stattfinden konnte, schlossen Berndorf und Anthering mit dem Derby die Hinrunde der 1. Landesliga ab. Nach der frühen Gästeführung - Gabriel Francisco Da Silva Lima traf nach einem Standard - drehten die Berndorfer Lukas Rösslhuber per Kopf und Wolfgang Gappmaier nach einem Konter das Spiel. In Halbzeit zwei drängte der Tabellensechste auf das 2:2, doch Maximilian Dicker vergab kurz vor Schluss die beste Chance. "Mit dem Aufstieg hat es sich erledigt. Wir forcieren im Frühjahr die jungen Spieler", sagt Antherings Trainer David Humer bei sechs Punkten Rückstand auf den zweiten Aufstiegsplatz.