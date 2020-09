Die Tennengauer holten mit einem 6:2-Heimerfolg über Siezenheim am Freitagabend die ersten Punkte in der neuen Saison und verließen das Tabellenende der Salzburger Liga. Auch am Samstag hofft so mancher Verein auf die Trendwende. Vor allem Bürmoos ist unter Zugzwang.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Hallein-Kapitän Christopher Mayr (im Bild links im Union-Trikot in der Vorsaison) traf am Freitag gegen Siezenheim dreifach.