Salzburger Liga: Hallein krönt sich zum Herbstmeister

Der Tabellenführer setzte sich im Derby gegen Puch knapp durch. Verfolger Eugendorf patzte in Neumarkt und verlor einen Spieler.

Hallein hat in der Hinrunde der Salzburger Liga einen Start-Ziel-Sieg gefeiert. Mit einem 3:2-Derbyerfolg über Schlusslicht Puch haben die Tennengauer, die seit der ersten Runde an der Tabellenspitze stehen, vorzeitig den Herbstmeistertitel fixiert. "Eine großartige Saison, die wir so nicht erwartet haben. Wir stehen aber nicht unverdient vorn", sagte Trainer Eidke Wintersteller, dessen Team bereits sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz hat.

Am Samstag machte sich Hallein das Leben selbst schwer. Obwohl Wintersteller, der in Puch wohnt, ...