Salzburger Liga: Hallein vergibt Sieg in Siezenheim kurz vor Schluss - und verliert Torschützen

Später Ausgleich beendet Siegesserie der Tennengauer und verhindert den Sprung an die zweite Stelle. Schwere Verletzung schmerzt wohl mehr.

Hallein hat sich am Samstag mit einem Unentschieden in Siezenheim begnügen müssen. Die Tennengauer hatten das Spiel nach einem frühen Rückstand gedreht und waren auf dem besten Weg zum sechsten Sieg in Serie, mit dem sie den zweiten Tabellenplatz übernommen hätten. Doch die Hausherren erzielten in der Nachspielzeit einer intensiven Begegnung das nicht unverdiente 2:2. Damit endete zwar auch die drei Heimspiele andauernde Siegesserie der Siezenheimer, die mit dem Punkt aber dennoch gut leben können.

Neo-Stürmer Ploner trifft

Siezenheim startete, wie Siezenheim zu Hause eben spielt: energisch. Der in den Sturm beorderte Rechtsverteidiger Maximilian Ploner stellte bereits in der zwölften Minute auf 1:0. Nach einer Flanke von links setzte er sich per Kopf gegen zwei Gegenspieler - darunter der sich verfliegende Torwart Manuel Vincetic - durch. Hallein, das um spielerische Lösungen auf dem kleinen Spielfeld durchaus bemüht war, brauchte lange für den Gegenschlag.