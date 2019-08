Union-Angreifer Christopher Mayr war beim 3:0-Sieg gegen Puch am Samstag an allen Treffern maßgeblich beteiligt.

Dass Union Hallein und Puch in den ersten beiden Runden der neuen Saison der Salzburger Liga noch kein Erfolgserlebnis verbucht hatten, merkte man im direkten Duell am Samstag vor allem in der Anfangsphase. "Das Kribbeln war nicht nur vor dem Spiel zu spüren. Das war ein echtes Kellerderby. Beide Teams haben vorsichtig begonnen. Nach dem Abtasten haben wir es aber gut gemacht", betont Union-Coach Eidke Wintersteller.

Seine Mannschaft stellte noch vor der Halbzeitpause mit einem Doppelschlag die Weichen auf Heimsieg. Zeljko Crnogorcevic spielte in der 39. Minute nach einem Ball über die Abwehr seine Geschwindigkeit aus und bediente Christopher Mayr per Stangler mustergültig. Der Torjäger schob überlegt zum 1:0 ein und leitete kurz darauf den zweiten Treffer ein. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld schickte er Henry Diaz auf die Reise, der die Führung ausbaute.

In der zweiten Halbzeit zeigte sich Puch verbessert. Die Halleiner hielten mit etwas Glück aber die Null und verpassten ihrerseits im Konter einige Male die Vorentscheidung. Erst kurz vor Spielende traf Mayr nach einem Doppelpass mit Udo Oberauer zum 3:0-Endstand - die Krönung einer ausgezeichneten Leistung. "Gegen Zell am See hat er als Sechser ausgeholfen und sich da großartig in den Dienst der Mannschaft gestellt. Als Stürmer hat er sich nun dafür selbst belohnt", freut sich Wintersteller für den Routinier.

