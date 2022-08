Salzburger Liga: Hallwang hat neuen Obmann und weiß auch ohne Cheftrainer, was zu tun ist

Einen neuen Obmann gefunden, das heimische Waldfest gut über die Bühne gebracht und das Derby gegen Straßwalchen zu Hause 2:0 gewonnen - es waren erfolgreiche Tage für die Hallwanger Kicker. "Ein sehr gelungener Start in die neue Saison", sagt Sportchef Alfred Leitner, dessen Verein vor dem Auftaktspiel mit Unternehmer Gernot Abraham den Nachfolger vom kürzlich zurückgetretenen Urgestein Christian Schmidhuber präsentierte. Und der neue Obmann, der aus Hallwang stammt und in Salzburg ein Schul- und Bürowarengeschäft führt, sah am Freitagabend gleich einen starken Auftritt seines Salzburger-Liga-Teams. In Abwesenheit des erkrankten Cheftrainers Alexander Drachschwandtner hatte Ajdin Omerovic mit einem Weitschuss früh die Weichen auf Sieg gestellt. Routinier Georg Seidl, der mit Leitner das Coaching übernahm, entschied das Match per Drehschuss in der zweiten Halbzeit. "Beide hatten Chancen, aber anders als in den Duellen in der Vorsaison hatten wir diesmal das Glück auf unser Seite", sagt Leitner. "Der Trainer hat die Mannschaft gut vorbereitet. Sie wusste auch ohne ihn, was zu tun ist, und hat sich den Sieg absolut verdient."

Straßwalchens neuer Trainer Tomislav Jonjić haderte mit der Chancenauswertung seines Teams. "Die Leistung war okay und es ist positiv, dass wir sehr viele Möglichkeiten hatten. Wir haben aber alle ausgelassen", sagt der 39-Jährige, der in diesem Match auch Jasmin Muminovic vermisste, der mit einem Kreuzbandriss lange ausfällt.