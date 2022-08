Salzburger Liga: Hallwang hielt im Derby gegen Eugendorf Remis

Eugendorf hat den Schwung vom 2:1-Sieg über Bramberg nicht ins Derby gegen Hallwang mitnehmen können. Ganz im Gegenteil. Die Gastgeber wurden am Freitagabend in der Salzburger Liga vom hohen Pressing der Fußballer aus dem Nachbarort überrascht. So konnte Mario Markovic einen Abwehrschnitzer seiner Ex-Kollegen schon nach zwei Minuten zur Hallwanger Führung nützen. "Wir haben sie viel defensiver erwartet und waren deshalb nicht richtig auf sie eingestellt. Das nehme ich auf meine Kappe", gestand Eugendorf-Coach Daniel Reischl. Nach dem frühen Schock fand sein Team aber rasch besser ins Spiel und erzielte auch durch Philipp Teufl den schnellen Ausgleich. Danach mühten sich die Gastgeber aber vergeblich. Auch in Überzahl nach Rot für Hallwangs Jacob Mitterbauer wollte kein weiterer Treffer gelingen. "Wir waren zwar überlegen und haben uns auch einige Topchancen herausgespielt. Aber auch Hallwang hatte noch eine richtig dicke Möglichkeit", berichtet Reischl.

Neumarkt feierte in Altenmarkt einen 3:2-Sieg, wobei ein heftiges Gewitter für eine halbstündige Unterbrechung sorgte. Bergheim musste sich in Adnet nach Pausenführung noch mit 1:3 geschlagen geben. Stefan Ziss verwertete kurz vor der Halbzeit einen Elfmeter, die Hausherren schlugen mit drei Toren binnen einer Viertelstunde zurück. Patrick Sparber traf dabei gleich doppelt. Über 2:1-Heimerfolge durften der ASV gegen Bramberg und Schwarzach gegen Straßwalchen jubeln. Den Sieg der Itzlinger fixierte Mirsad Dedovic erst in der Nachspielzeit.