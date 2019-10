Joker Safet Orascanin schoss den Aufsteiger kurz vor Schluss gegen Thalgau zum ersten Saisonsieg in der Salzburger Liga.

Aufsteiger Hallwang hat sich am Samstag zu Hause mit 3:2 gegen Thalgau durchgesetzt und damit in der zehnten Runde der Salzburger Liga den ersten Saisonsieg gefeiert. In der Anfangsphase hatte zunächst Hallwangs Daniel Ripic per Kopf postwendend Christoph Rieplers Führungstreffer egalisiert. Mitte der ersten Halbzeit drehten die Gäste den Spieß um: Nachdem Marco Leitner gegen seinen Ex-Club getroffen hatte, nutzte Thalgau-Angreifer Ilija Jagic kurz darauf einen Abspielfehler der Hausherren, um auf 2:2 zu stellen.

Wirklich freuen konnten sich die Gäste in der Halbzeitpause aber nicht über den Ausgleichstreffer. Torwart Lukas Kurz gab nach einem Kopftreffer w. o. und Torjäger Franz Mrkonjic zollte seiner entzündeten Achillessehne Tribut. "Diese Ausfälle haben uns weh getan. Aber auch so wäre ein Unentschieden gerecht gewesen", meint Trainer Stanislav Stevic, dem Safet Orascanin kurz vor Spielende einen Strich durch die Rechnung machte. Der Hallwang-Joker erzielte aus einem Gestocher das 3:2. Die Thalgauer setzten wenig später einen Freistoß über das Tor.

"Das war noch einmal brenzlig. Nach dem ersten Sieg fällt uns jetzt ein Stein vom Herzen", gesteht Hallwang-Coach Patrick Schöberl, der dank Rückendeckung des Vereins weiter an seinem Konzept festhalten kann. "Schön, dass der Plan funktioniert hat. Wir haben auch mit den Einwechselspielern noch einmal nachlegen können." Und das, obwohl die Gesperrten Lukas Kauba und Maximilian Ploner sowie Michael Neureiter (privat verhindert) fehlten. Lukas Baumgartlinger und Alexander Ausweger rutschten in die Startelf und überzeugten. "Sie haben ihre Chance genutzt. Wir waren heute einfach ein starkes Kollektiv", freut sich Schöberl.

Quelle: SN