Im Nachtrag aus der Krise: Neumarkt will Siezenheim stoppen, Derby in Hallwang

Zuletzt nicht erfolgsverwöhnte Neumarkter können ein Finale um den Herbstmeistertitel verhindern. Auch Bergheim will zum Abschluss den Abwärtstrend beenden.

Mit einer Niederlagenserie wollen sich Neumarkt und Bergheim nicht in die Winterpause der Salzburger Liga verabschieden. In Nachtragsspielen soll am Samstag (14 Uhr) ein versöhnlicher Herbstabschluss glücken.

Neumarkt, das zuletzt sechs Ligaspiele verlor und nur an elfter Stelle liegt, empfängt Siezenheim. "Es wird eine enge Partie. Dem Team ist klar, dass das die letzte Chance ist, um noch etwas Positives in die Pause mitzunehmen", sagt Neumarkts Obmann Michael Thalhammer, der weiter auf Trainersuche ist. Der vom Ex-Neumarkter Peter ...