Die Flachgauer, in der Vorsaison noch Nachzügler, stehen nach dem 4:0-Erfolg an der Tabellenspitze der Salzburger Liga.

Auf junge, hungrige Spieler setzt Hallwang unter Trainer Patrick Schöberl. Das scheint sich im zweiten Jahr seiner Amtszeit bei den Flachgauern nun voll bezahlt zu machen. Nach dem 4:0-Sieg in Puch am Samstag stehen zehn Punkte zu Buche. Das Erfolgsgeheimnis des neuen Spitzenreiters? "Jeder Spieler gibt bis zum Abpfiff Gas und kämpft für den anderen. Wir sind ein gutes Kollektiv und wollen jetzt weiter auf dieser Welle bleiben", sagt Schöberl.

In Puch tat sich seine Mannschaft in der ersten Halbzeit allerdings schwer. Defensiv war man von den Tennengauern zwar nicht in Bedrängnis zu bringen, im Spiel nach vorn gelang aber ebenfalls nur wenig. Maximilian Ploner ebnete kurz vor der Pause mit seinem Führungstreffer dennoch den Weg zum Sieg. Diesen fixierten in der zweiten Halbzeit dann drei Youngsters: Julian Pagitschs Vorlagen verwerteten Marco Leitner und Neuzugang Marco Szalay, der als Joker doppelt traf. "Uns hat in die Karten gespielt, dass Puch aufgemacht hat. Am Schluss hätten wir auch höher gewinnen können", sagt Schöberl.

Anders sieht dies Puchs Trainer Francesco Parrillo. "Das Ergebnis ist zu hoch ausgefallen, aber wir haben verdient verloren", erklärt der Deutsche und fügt hinzu: "Wir haben nicht den besten Tag erwischt und spielerisch nicht an die zuletzt gezeigten Leistungen anschließen können. Wir müssen künftig auch gegen Mannschaften, die uns hoch anpressen, unseren Spielstil durchsetzen."