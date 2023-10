Salzburger Liga: Kuchl lässt Puch keine Chance - auch Golling und Bürmoos siegen (Highlights im Video)

Der Tabellenerste nutzte zwei Standardsituationen zur 2:0-Führung. Max Danner und Thomas Mauberger schlossen nach ruhenden Bällen von Marco Hödl ab. Defensiv gerieten die Gäste auch danach nie in Gefahr, offensiv schlugen sie eiskalt zu. Dritte Chance, drittes Tor: Danner stößt in die Spitze vor, wird mustergültig bedient und über Umwege landet der Ball bei Alexander Hofer, der auf 3:0 erhöht. Danach vergaben die Kuchler sogar Tormöglichkeiten. Kurz vor der Pause glückte der vierte Streich: Trainersohn Hofer tankte sich durch und lupfte den Ball zur Mitte, wo Milos Savic nur mehr einnicken musste.

Das Spiel war vor der zweiten Halbzeit entschieden. Gespielt wurde sie trotzdem, denn ein Spiel muss eben 90 Minuten dauern. So sind die Regeln. Die Kuchler spielten den Vorsprung kontrolliert nach Hause, sie haben damit in dieser Saison schon reichlich Erfahrung gesammelt. Puch blieb lange Zeit völlig chancenlos. Am Ende gab es doch noch weitere Treffer zu sehen: Kuchl-Joker Michael Perlak zirkelte den Ball in der 70. Minute aus 16 Metern ins Kreuzeck. Auf der anderen Seite gelang Puch-Joker Predrag Gavric mit einem für Tormann Fritz Kühleitner offensichtlich überraschenden Weitschuss noch der Ehrentreffer.

Auch Bürmoos und Golling siegen

Bürmoos hat sich am Samstag derweil mit 3:1 bei Aufsteiger Henndorf durchgesetzt. Daniel Peterka war früh nach einer Standardsituation zur Stelle. Die beiden folgenden Treffer legte Patrick Probst auf, der vor der Pause Nedim Suljic, in der zweiten Halbzeit dann den spielenden Co-Trainer Josef Höller mit feinen Zuspielen bediente. Stefan Bachner verkürzte nach einem Energieanfall. In der Schlussphase traf Yannik Hoffmann per Kopf die Stange, Cem Emen und Valerian Höfler verpassten im Nachschuss. Bürmoos setzt sich vor die Henndorfer an die sechste Stelle.