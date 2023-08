Salzburger Liga LIVE: Bramberg - Thalgau

Titelverteidiger Thalgau startet am Sonntag in Bramberg.

Es ist gut zwei Monate her, dass Thalgau auf dem Weg zum Meistertitel in der Salzburger Liga die weite Reise nach Bramberg antreten musste. Damals unterlagen die Flachgauer 0:2. Zum Auftakt der neuen Saison kann sich der Titelverteidiger am Sonntag (17 Uhr) neuerlich auswärts revanchieren. "Diesmal wollen wir es besser machen", sagte Thalgau-Coach Christoph Gruber in der großen SN-Trainerumfrage. Auch für Bramberg, das die Vorsaison als Dritter abschloss, gilt als Devise: Nur nichts mit dem Abstieg zu tun haben. "Unser Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz", sagt Trainer Christoph Bernsteiner.

