Salzburger Liga LIVE: Puch - Adnet

In der Salzburger Liga sind Tennengauer Derbys garantiert. Gleich fünf Vereine aus dem Bezirk treten in der neuen 16er-Liga an. Zum Auftakt gastiert Adnet, das in der großen SN-Trainerumfrage als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelt wurde, am Samstag (17.00 Uhr) in Puch. "Zu Hause sind wir wohl Favorit", sagt Puch-Trainer Andreas Fötschl, dessen hochkarätig verstärktes Team als große Unbekannte gilt. "Neue Mannschaft, neuer Trainer. Wir sind noch beim Kennenlernen." Auch Adnet-Coach Gerhard Perlak kann die Pucher noch schwer einschätzen. "Sie sind wohl ein Top-5-Team. Wir haben gegen jede Mannschaft einen Plan."

Das Spiel im Livestream