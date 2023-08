Thalgau hat am Freitag (18.30 Uhr) einiges gutzumachen. Nach der 2:5-Niederlage in Bramberg geht der amtierende Meister, der sich in der Vorsaison unter anderem gegen starke Straßwalchner durchgesetzt hat, als Schlusslicht in die zweite Runde. Zu Hause wartet ein Duell mit einem zum Auftakt siegreichen Team - Straßwalchen schlug Bürmoos 2:1. Und es ist das Wiedersehen mit Ex-Coach Tomislav Jonjic.

