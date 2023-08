Salzburger Liga: Mayer-Ersatz schießt Puch zum Derbysieg gegen Golling

Julian Vincetic kurbelte im zentralen Mittelfeld und traf zum späten 1:0. Zuvor hatten beide Teams zahlreiche gute Chancen vergeben.

Puch hat am Samstag den wichtigen ersten Saisonsieg in der Salzburger Liga gefeiert. Julian Vincetic schoss die Gastgeber zu einem 1:0-Erfolg über Golling. In das Derby musste sich die Elf von Trainer Andreas Fötschl aber erst hineinkämpfen. Die Gastgeber mussten nicht nur auf Nico Mayer verzichten, dessen Spielberechtigung durch den Protestsenat entzogen worden war, sondern auch auf Mersudin Jukic (verletzt) und die Urlauber Matthias Finder und David Sandic. Das im Zentrum von vorn bis hinten veränderte Team steigerte sich im Vergleich zur Auftaktpleite gegen Adnet und belohnte sich spät.

Golling nutzte Puchs anfängliche Schwächen nicht

Golling hatte den besseren Start erwischt. Eric Mitterlechner schoss Tormann Stipo Colic in der fünften Minute zuerst aus kurzer Distanz volley ab, um wenig später nach einem weiteren Angriff über die linke Seite aus spitzem Winkel zu verziehen. Danach stabilisierte sich Puch. Kapitän Julian Vincetic, der als Sechser kurbelte, setzte einen Freistoß nach einer halben Stunde an die Latte. Zwei Abschlüsse von Fabian Schweiger fielen indes zu schwach aus. Auf der anderen Seite feuerte Lukas Poindl über das Tor. Golling wirkte gefestigter und gefährlicher. Das schlug sich aber weder in der Tor- noch in der Abschlussstatistik nieder.