Meister des Minimalismus: Bürmoos setzt Erfolgslauf fort

Der Tabellenzweite der Salzburger Liga gewinnt auch in Schwarzach knapp. Altenmarkt ist unter Druck. In Bergheim hielt Freude über Cupsieg nur kurz.

Ein Treffer, drei Punkte - Bürmoos hat am Freitagabend zum dritten Mal in Folge als Meister des Minimalismus brilliert. Angreifer Patrick Probst schoss den unter Chefcoach Daniel Buhacek weiter ungeschlagenen Tabellenzweiten bei Aufsteiger Schwarzach in der Schlussphase zum nächsten 1:0-Sieg. "Da haben wir nach einem starken Kampf leider geschlafen. Ein Unentschieden wäre absolut drin gewesen", sagt Schwarzachs Trainer Mario Krimbacher.

Altenmarkt muss Reaktion zeigen

Alle weiteren Ligakonkurrenten sind erst am Sonntag im Einsatz. Dabei ist vor ...