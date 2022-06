Salzburger Liga: Mit dem Moped zur Aufstiegsparty

Bei Lokalrivalen können Golling und Hallein am Freitag den Aufstieg in die Regionalliga fixieren. Für Eidke Wintersteller wird das ein Heimspiel.

Auf die Abschlussrunde wollen es Golling und Hallein im Aufstiegsrennen der Salzburger Liga nicht ankommen lassen. Die Qualifikation für die Regionalliga Salzburg soll bereits am Freitagabend geschafft - und gefeiert - werden. Spitzenreiter Golling fehlt ein Punkt, Verfolger Hallein ein Sieg.

"Wir wollen nicht im letzten Spiel gegen Siezenheim zittern müssen", sagt Halleins Trainer Eidke Wintersteller. Seine Mannschaft gastiert am Freitag in seiner Heimatgemeinde beim noch sieglosen Schlusslicht Puch. Wintersteller reist mit dem Moped an. Falls der Aufstieg ...