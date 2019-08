Die Salzburg-Ligisten Zell am See und Eugendorf starteten erfolgreich in die Saison. Gratuliert wurde aber vor allem den unterlegenen Kontrahenten Bergheim und Bramberg.

Nachdem Neumarkt am Freitag mit einem 3:0-Erfolg gegen Thalgau vorgelegt hatte, haben sich die ebenfalls hoch gehandelten Teams aus Zell am See und Eugendorf tags darauf nicht bitten lassen und ebenfalls Auftakterfolge gefeiert. Die drei Punkte zum Start waren aber in beiden Fällen hart erkämpft. Während die Pinzgauer bei Aufsteiger Bergheim erst in der Schlussphase das entscheidende 2:0 erzielten, glückte Eugendorfs Neo-Knipser Christof Kopleder gegen Bramberg kurz vor Spielende der 2:1-Siegtreffer.

Danach sparte Eugendorfs Trainer Arsim Deliu nicht mit Lob für die Oberpinzgauer: "Es war das befürchtet schwierige Spiel. Bramberg hat eine extrem starke, erfrischende Mannschaft, die im Konter brandgefährlich war." In gute Torabschlüsse münzten die Gäste ihre Gegenangriffe aber zu selten um. Nach Fabian Bachlers Führungstreffer Mitte der ersten Halbzeit kassierte man zudem postwendend den Ausgleich durch Denis Jovic. Den Rest besorgte Rückkehrer Kopleder, der wie Jovic perfekt in die lange Ecke traf. "Im Großen und Ganzen ist der Sieg verdient. Wir sind froh die Hürde genommen zu haben, denn gegen Bramberg werden alle Teams Probleme haben. Sie werden voll bei der Musik vorn dabei sein", meint Deliu.

Zell hingegen musste sich bei Goalie Senad Hamzic bedanken, in Bergheim nicht einem Rückstand hinterherlaufen zu müssen. Der Schlussmann hielt in der Anfangsphase zwei Mal stark. Mit Simon Viertlers Führungstreffer kippte das Spiel jedoch nach einer Viertelstunde. "Dann hatten wir alles unter Kontrolle. Berauschend war die Leistung aber nicht", sagt Sportchef Toni Schaupper, dessen Team durch Rückkehrer Robi Kajic am Schluss den Sack zumachte. "Im ersten Spiel sind die drei Punkte am wichtigsten. Auswärts beim Aufsteiger muss man zudem erst einmal gewinnen. Bergheim hat eine kompakte Mannschaft. Sie sind sicher eine Bereicherung für die Liga."

Quelle: SN