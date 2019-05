Die Oberpinzgauer sind trotz 1:4-Pleite in Neumarkt gerettet. Künftig will man sich der Abstiegssorgen deutlich früher entledigen.

Nach Strobls 1:3-Niederlage in Straßwalchen am Mittwoch steht fest: Die Wolfgangseer können im Saisonfinale der Salzburger Liga nur mehr Union Hallein abfangen. Die Tennengauer haben den Klassenerhalt dabei in eigener Hand, können den Ligaverbleib spätestens im direkten Duell in der 30. Runde fixieren. Gerettet sind indes Adnet, dessen Derby gegen Kuchl dem Regen zum Opfer fiel, und Bramberg, das trotz 1:4-Pleite in Neumarkt aufatmen kann.

"Jetzt richten wir den Fokus auf die Kaderplanung für die neue Saison", sagt Brambergs Obmann Martin Innerhofer, der sich künftig früher aller Abstiegssorgen entledigen will. "Ab Sommer ist unsere Zielsetzung ganz eine andere: Wir wollen uns rund um Platz fünf positionieren." Der Kader wird sich verändern: Legionär Dario Lovrec kehrt nach Slowenien zurück. Thomas Straka (Knorpelschaden) befindet sich im Aufbau, legt seinen Spielerpass aber nach Neukirchen. Fraglich ist auch der Verbleib von Daniel Schöppl, der kürzer treten könnte.

Viel verspricht man sich von den vier Neuzugängen, die bisher fixiert werden konnten: Der Slowene Marko Djokovic und die Rückkehrer Fabian Bachler (Mühlbach/Pzg.), Marco Enzinger (Zell am See) und Lukas Schösser (Neukirchen) verstärken die Mannschaft von Chefcoach Helmut Baic. "In der Spitze werden wir wirklich gut aufgestellt sein. Jetzt gilt es noch etwas für die Breite des Kaders zu tun", meint Innerhofer.

Quelle: SN