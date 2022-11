Salzburger Liga: Neumarkt bringt PS auf die Straße

Postskriptum? Pferdestärken! Krisenclub feiert im Nachtragsspiel Kantersieg.

Neumarkt hat sich zum Abschluss der Hinrunde doch noch von seiner besseren Seite präsentiert. Anders als Bergheim, das beim 0:6 in Hallwang die achte Niederlage in Serie kassierte, stoppte der Ex-Regionalligist seinen Negativlauf im Nachtragsspiel am Samstag mit einem Kantersieg gegen Siezenheim eindrucksvoll.

"Wir haben in den Zweikämpfen dominiert und uns nicht wie in den vergangenen Wochen die Schneid abkaufen lassen", sagte Obmann Michael Thalhammer nach dem 6:1-Heimerfolg. "Endlich haben wir die PS auf die Straße gebracht. Und ...