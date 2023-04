Die Flachgauer setzten gegen Neumarkt souverän ihre Heimserie fort. Im Spitzenspiel in Thalgau können sie nun wieder die Tabellenführung erobern.

Bürmoos hat am Sonntag mit Neumarkt das Team der Stunde in der Salzburger Liga gestoppt. Der Tabellenzweite wies den Nachzügler, der mit zwei Siegen ins Frühjahr gestartet war, zu Hause mit 3:0 in die Schranken und bleibt damit vor dem Gipfeltreffen am Karsamstag an Thalgau dran. Zwei Punkte trennen das Spitzenduo.

"Das war vor dem Topduell ein sehr wichtiger Sieg und ein sehr dominanter Auftritt", sagt Bürmoos-Coach Daniel Buhacek, dessen Team exakt ein Jahr nach der letzten Heimniederlage ...