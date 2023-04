Dank Geburtstagskind und Traumtor: Neumarkt meldet sich im Abstiegskampf zurück

Kalte Dusche nach Brandls Geburtstagstor

Lang hielt die Führung aber nicht. In der 15. Minute glich Stefan Ziss mit seinem elften Saisontor aus. Er traf via Innenstange, nachdem ihn der trickreiche Lukas Can Hindler nach einem energischen Vorstoß gut in Szene gesetzt hatte. Danach passierte kaum Nennenswertes, ehe Neumarkts Elvis Ozegovic, der seinen Club nach nur einem halben Jahr im Sommer Richtung Hallein verlassen wird, alle aufweckte. Seinen Flatterball hielt Bergheims Schlussmann Markus Vorderleitner stark. Wenig später musste er sich geschlagen geben. Hasan Avdic überwand ihn mit einem Freistoß-Kracher aus über 30 Metern. Nach dem 2:1 ging es sofort in die Kabinen.

Avdic-Freistoß ebnet Weg zum Sieg

Wer danach eine Bergheimer Antwort auf das Traumtor erwartete, wurde enttäuscht. Die Gäste aus Bergheim zeigten zwar weiter einen (auch um spielerische Lösungen) bemühten Auftritt, bauten aber mit Fortdauer der Partie immer stärker ab. Auch Neumarkt glänzte nur selten. Eine engagierte Leistung und die höhere Qualität der Einzelspieler reichten aber. Neumarkt drängte auf die Entscheidung und war einem weiteren Treffer stets näher als Bergheim.

Neumarkt entscheidet das Duell vorzeitig

Ozegovic fand kurz nach dem Seitenwechsel aus 18 Metern (erneut) seinen Meister in Vorderleitner - eine großartige Parade. Gabriel Fallnbügl vergab nach einem Eckball freistehend per Kopf. Und Brandl schoss knapp über das Tor. Erst Mittelfeldmotor Hasan Acar war erfolgreich. Nach feinem Ozegovic-Zuspiel traf er in der 68. Minute im Rutschen zum 3:1. Der siebente Saisonsieg geriet danach nicht mehr in Gefahr.