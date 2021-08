Tormann Günter Leindecker erwischte einen rabenschwarzen Tag.

Im Duell zweier Teams, die in den ersten Runden der Salzburger Liga positiv überrascht haben, hat sich am Sonntag Neumarkt in Siezenheim mit 3:1 durchgesetzt - der dritte Sieg im vierten Spiel für die Mannschaft von Neocoach Fritz Oberascher. "Nach den Abgängen hätte das wohl keiner gedacht", sagt der erfahrene Trainer, der die Erfolgsformel kennt. "Die Mannschaft ist super zusammengewachsen. Kameradschaft ist eben viel wert."

Die Neumarkter profitierten am Sonntag auf sehr tiefem Boden auch von zwei Fehlern von Siezenheim-Tormann Günter Leindecker. Ebrima Ndure (3. Minute) und Christian Brandl (37.) trafen zur 2:1-Pausenführung. Zwischenzeitlich hatte Moritz Waldmann (34.) für die zu diesem Zeitpunkt bereits durch einen harten Ausschluss von Leon Gashi (24.) geschwächten Siezenheimer ausgeglichen. "Nach der Pause haben wir viele Chancen vergeben. Der Sieg hätte höher ausfallen können", erklärt Oberascher. Nachdem Brandl zwei Mal nur die Latte getroffen hatte, fixierte Laurin Pichler kurz vor Schluss den 3:1-Endstand.

"Für uns von Anfang an ein gebrauchter Tag", sagte Siezenheims Trainer Peter Urbanek. Seine im Schnitt 20 Jahre junge Mannschaft, die noch vor dem ersten Gegentreffer die Führung verpasst hatte, leistete sich viele Fehler und verlor in der zweiten Halbzeit völlig die Ordnung. "Wir hätten heute auch gegen unsere eigene 1b-Mannschaft nicht gewonnen. Daraus müssen wir lernen."