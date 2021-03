Salzburger Liga: Neumarkt präsentiert neuen Trainer

Der Salzburg-Ligist wird in der nächsten Saison von Fritz Oberascher trainiert.

Nach internen Differenzen erklärte Neumarkt-Trainer Tomislav Jonjic kürzlich, dass er den Salzburg-Ligisten im Sommer verlassen wird. Die Trainersuche bei den Wallerseern dauerte nicht allzu lange: Bereits seit einigen Wochen steht der sportliche Leiter Thomas Lehenbauer mit Fritz Oberascher, der nach seiner Entlassung in Gneis erst im Winter als Co-Trainer nach Seekirchen gewechselt war, im Kontakt. In einem finalen Gespräch am Donnerstag wurden letzte Details geklärt, Oberascher wird somit ab Sommer an der Seitenlinie bei den Neumarktern stehen. "Eine reizvolle Aufgabe. Der Verein ist im Umbruch und will diesen mit mir durchziehen", erklärt Oberascher, der in den kommenden Wochen eine verjüngte Truppe zusammenstellen wird: "Der Kader wird durchleuchtet, es wird sicher einige Änderungen geben. Ich hoffe, dass wir im Sommer trotz der Coronapandemie starten können, und freue mich auf die Herausforderungen in der Salzburger Liga."