Salzburger Liga: Neumarkt und Bürmoos stehen unter Druck

Vor dem direkten Duell verpassten die Flachgauer den ersten Saisonsieg. Trotz enttäuschenden Starts wollen die Clubs Ruhe bewahren.

Neumarkt und Bürmoos sind Vereine mit hohen Ansprüchen. Die Punkteausbeute in den ersten beiden Runden der Salzburger Liga genügt diesen nicht - erst recht nicht in einer Saison, in der sich keine Mannschaft einen Fehlstart leisten kann. Denn auf den ersten Sieg warten beide Clubs noch. Gelingen soll er nun im direkten Duell.

"Ein Sieg und unser Start ist wieder ganz okay", sagt Bürmoos-Trainer Daniel Buhacek, der in seiner ersten Saison als Chefcoach erst zwei Remis zu Buche ...