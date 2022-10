Neumarkt unterliegt Hallwang: "Kein Aufbäumen zu sehen"

Neumarkts Aufschwung war nur von kurzer Dauer. Nach einem schwachen Saisonstart hatten die Flachgauer nach Krisensitzungen drei Siege in Serie gefeiert. Doch während der Erfolgslauf im Landescup anhielt, kassierte die Elf von Trainer Fritz Oberascher am Samstag beim 0:4 gegen Hallwang die dritte Niederlage in Folge. "Wir haben gut begonnen, die Führung verpasst und es wohl zu locker genommen", sagt Oberascher, der wegen einer Coronainfektion Abstand zu seinem Team hielt. Auch zwei wegen Abseits aberkannte Treffer der Hallwanger ließen bei ...