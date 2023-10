Salzburger Liga: Notfall überschattet Seekirchens Derbysieg gegen Eugendorf

Fabian Büchele schoss die Lapkalo-Elf zum Erfolg über Eugendorf. Das Duell war wegen eines Rettungseinsatzes lange unterbrochen.

Seekirchen hat am Sonntag das erste Heimderby gegen Eugendorf seit sechs Jahren mit 1:0 gewonnen und ist damit in der Salzburger Liga wieder erster Verfolger des Spitzenreiters Kuchl. Ungetrübt war die Stimmung beim Duell gegen den Lokalrivalen, der wegen eines Todesfalls im Verein mit Trauerflor angetreten war, aber nicht. Das Spiel war von einem medizinischen Notfall überschattet worden. "Das hat niemanden kaltgelassen", sagt Eugendorfs Sportchef Christof Kopleder.

Sein Stürmer Philipp Teufl, der zuletzt wochenlang wegen einer Muskelverletzung pausiert hatte, brach in der 18. Minute ohne Fremdeinwirkung zusammen. Das Spiel musste für eine halbe Stunde unterbrochen werden. Die Erstversorgung des Eugendorfers funktionierte auch dank zweier Ärzte, die von den Zuschauerrängen auf das Spielfeld zur Hilfe geeilt waren, gut. Beim Abtransport per Hubschrauber war Teufl in stabilem Zustand und ansprechbar.

Zuvor hatte Fabian Büchele die Hausherren in der Anfangsphase in Führung geschossen. Der Abräumer im Mittelfeld leitete den Angriff mit einem Ballgewinn selbst ein und schoss einige Sekunden und einen strittigen Zweikampf später von der Strafraumgrenze wuchtig unter die Latte. Nach der langen Unterbrechung war es neuerlich Büchele, der für einen Höhepunkt sorgte. Sein Kopfball landete ebenso an der Latte wie kurz vor der Halbzeitpause ein großartiger Volleyschuss des Eugendorfers Hannes Endletzberger.

Nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeber das gefährlichere Team. Die beste Möglichkeit: Yehor Sapozhnikov knallte den Ball volley an die Stange. Eugendorf, bei dem Co-Trainer Sadat Hamzic den beruflich verhinderten Chefcoach Mario Messner vertrat, konnte nicht zusetzen. "Wir haben uns gegen gut verteidigende Eugendorfer schwergetan, aber der Sieg geht in Ordnung", sagt Seekirchens Trainer Mario Lapkalo.