Salzburger Liga: Ohne Trainer ins Aufstiegsrennen

Tabellenführer Hallein muss zum Rückrundenauftakt auf seinen Chefcoach verzichten. Schuld ist der Obmann. Auch Neumarkt wird vom Co-Trainer betreut.

Als großer Gejagter startet Hallein am Samstag in die Rückrunde der Salzburger Liga. In Bürmoos trifft der Spitzenreiter auf einen der schärfsten Verfolger. "Wir wollen vorn bleiben, haben trotz Ausfällen eine gute Mannschaft", sagt Trainer Eidke Wintersteller, der zum Auftakt fehlt. Halleins Coach ist zum Heliskiing nach Schweden gereist - ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk von Obmann Helmut Wasserbacher. Keine Geschenke sind vom Tabellenvierten Bürmoos zu erwarten. "Wir sind lieber Jäger als Gejagter", sagt Trainer Josef Bauer.

Den zweiten Aufstiegsplatz ...