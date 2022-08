Salzburger Liga: Puch stoppt Durststrecke - Erster Trainer wackelt

Mit einem 3:2-Erfolg über Hallwang hat Puch am Freitagabend den ersten Sieg seit der Neuaufstellung des Vereins gefeiert und damit bereits die Punktausbeute der Vorsaison übertroffen. "Das ist Erleichterung pur für den gesamten Verein", sagte Trainer Miroslav Bojčeski nach dem ersten Sieg in der Salzburger Liga seit zwei Jahren. Und die Tennengauer hätten es nicht spannender machen können. Nach einem schmeichelhaften 1:1 zur Pause vergab Danijel Vucanovic per Elfmeter die Führung. Diese gelang dann Hallwangs Hasudin Rasidovic zehn Minuten vor ...