Salzburger Liga: Puch wiederholt gegen Schlusslicht Kunststück

Doppelschlag in der Nachspielzeit: Tennengauer schocken nach Hallwang auch Altenmarkt spät. Ein Pongauer jubelt indes im Adnet-Trikot.

Alles war angerichtet für Altenmarkts ersten Saisonsieg. Doch in Überzahl fing sich das glücklose Schlusslicht der Salzburger Liga am Sonntag in Puch in der Nachspielzeit nicht nur den Ausgleich durch Michael Petautschnig, sondern unmittelbar vor dem Abpfiff auch Fabian Schweigers 1:2 - jeweils nach Standardsituationen. "Bitter. Wir haben viel richtig gemacht, am Ende aber nicht entschlossen genug verteidigt", sagt Altenmarkts Trainer Andreas Scherer. Für die siebenminütige Nachspielzeit zeigte er kein Verständnis. "Aber der Schiedsrichter ist nicht schuld an den Gegentoren."

Puch wiederholte mit dem späten Comeback das Kunststück vom Heimspiel gegen Hallwang. Auch beim 3:2-Erfolg war in den Schlussminuten ein Doppelschlag geglückt. "Nach einigen guten Spielen war die Leistung diesmal aber desaströs. Altenmarkt hätte schon höher führen können", sagt Puchs Sportchef Christof Kopleder.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Simon Schilchegger traf für Adnet doppelt.

Ein Ex-Altenmarkter jubelte am Sonntag derweil im Adnet-Trikot. Simon Schilchegger führte sein Team in Straßwalchen mit einem Doppelpack zum 2:1-Sieg. Die Gäste waren vor allem vor der Pause besser und führten 1:0. Nach dem Seitenwechsel übernahm Straßwalchen das Kommando, ohne aber wirklich gefährlich zu werden. "Wir haben es im tiefen defensiven Block gut verteidigt. Der Gegner hatte viel Ballbesitz und viele Eckbälle, aber kaum zwingende Abschlüsse", sagt Adnets Trainer Thomas Heissl.

Als die Flachgauer immer offensiver wurden, schlug seine Mannschaft im Konter zu. Schilchegger wurde von Tormann Stefan Burger gelegt und entschied auch das folgende Duell für sich. Er scheiterte vom Elfmeterpunkt, traf aber im Nachschuss. Sebastian Chudoba verkürzte, nachdem Patrick Sparber bei einem Stangenschuss die Entscheidung verpasst hatte. Bei einem Gestocher in der Nachspielzeit vergaben die Hausherren die Ausgleichschance. "Adnet hat aber verdient gewonnen. Sie haben weniger Fehler gemacht und sind in der Defensive stabiler", sagt Straßwalchens Trainer Tomislav Jonjic.

Während Adnet wieder in der Spur ist, hinkt Straßwalchen den Erwartungen hinterher. Jonjic sagt: "Zehn Punkte sind zu wenig. Ich muss mir etwas überlegen, denn wir müssen endlich punkten, wenn wir die Liga halten wollen."