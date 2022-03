Salzburger Liga: Puchs Schritt aus dem Tabellenkeller

Puch ist seit zweieinhalb Jahren das erfolgloseste Team der Salzburger Liga. Trotzdem herrscht vor dem Rückrundenstart Aufbruchstimmung.

Mit Golling empfängt Puch am Samstag (15 Uhr) den einzigen Salzburg-Ligisten, der sie im Herbst nicht geschlagen hat. Nach dem Remis im Derby verlor das Schlusslicht alle weiteren zwölf Meisterschaftsspiele. Die Pucher, die auch in den beiden coronabedingt annullierten Vorsaisonen beim Abbruch am Tabellenende standen, haben zehn Punkte Rückstand auf den Vorletzten Bergheim. In den vergangenen zweieinhalb Jahren haben die Tennengauer in 37 Spielen insgesamt nur neun Zähler erobert. Doch auch heuer gibt es keinen Absteiger.

"Die Tabelle zählt für mich nicht. Wir sind in einem Umbruch, der dauern wird. Aber das Team ist bereits super zusammengewachsen", sagt Trainer Bernhard Huber, der mit der Wintervorbereitung zufrieden ist. "Wir sind lange verletzungsfrei geblieben, haben viel getestet und körperlich einen Schritt nach vorn gemacht." Den Tabellendritten Golling will man wie im Hinspiel voll fordern. "Wir haben keine Angst und werden ihnen Paroli bieten", erklärt Huber.

Die Gollinger sind gewarnt. "Wir sind nach einer richtig guten Vorbereitung topfit, werden Puch aber nicht unterschätzen", sagt Trainer Christoph Lessacher.

Nicht aufeinandertreffen werden am Sonntag Altenmarkt und Eugendorf. Der schneebedeckte Kunstrasen lasse kein Spiel zu, heißt es vom Pongauer Gastgeber. "Da bräuchten wir in den nächsten Tagen 40 Grad", sagt Sektionsleiter Peter Mauch. Sein Verein hat auch einem Testspiel in Eugendorf eine Absage erteilt.