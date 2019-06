Neben dem SAK absolvierten auch die Austria und Kuchl eine starke Saison. Weniger zu lachen hatte Strobl - und so mancher Trainer.

Die 30. Runde hat das Endklassement der Salzburger Liga nicht mehr durcheinandergewürfelt. Die wichtigsten Entscheidungen waren schon zuvor gefallen. Die vorerst letzte Saison im Format mit 16 Mannschaften bot über weite Strecken viel Spannung, Tore am Fließband, einige Trainerwechsel und mit Strobl auch einen großen Verlierer. Die Tops und Flops sind:

Ein fast perfekter Meister. Der SAK ist allen Erwartungen gerecht geworden und steigt als Meister in die Regionalliga auf. 92 Volltreffer, nur 25 Gegentore, bestes Heim- und Auswärtsteam, Erster in der Hin- und Rückrunde, Mersudin Jukic als Torschützenkönig und mit dem 8:0 gegen Union Hallein der höchste Saisonsieg - die Elf von Chefcoach Andreas Fötschl steht in den meisten relevanten Kategorien an der Spitze. Mehr als 75 Punkte haben im vergangenen Jahrzehnt in der Salzburger Liga nur Grünau 2017 und Anif 2015 gesammelt, die jeweils auf 78 Zähler kamen. Der Mannschaft von Cheftrainer Andreas Fötschl, die auch in der Halle mit dem Triumph beim Salzburger Stier überzeugte, fehlt einzig der Titel im Landescup zur perfekten Saison.

Neumarkt scheitert erneut. Nach zwei Vizemeistertiteln hat Neumarkt auch in dieser Saison die Rückkehr in die Regionalliga verpasst. "Wir sind selber schuld, dass wir es wieder nicht geschafft haben", ärgert sich Trainer Tomislav Jonjic vor allem über die vielen Gegentreffer, die nicht über den vierten Tabellenplatz hinauskommen ließen. In der kommenden Saison planen die Flachgauer den vierten Anlauf. "Wir wollen wieder vorn mitspielen. Ich bin sehr optimistisch", sagt Jonjic.

Austria steigt auf. Besser machte es die Austria, die als Zweiter den Aufstieg fixierte. 70 Punkte hätten in fünf der acht vorangegangenen Saisonen sogar zur Meisterschaft gereicht. Auch so kann der souveräne Vizemeister mit der Spielzeit aber hochzufrieden sein. Die Violetten blieben als einziges Team zu Hause ungeschlagen, kassierten mit zwei Niederlagen die wenigsten der Liga und erzielten nicht nur dank Torschützenkönig Resul Omerovic bärenstarke 92 Treffer. Zudem behielten die Maxglaner im Frühjahr im Stadtderby die Oberhand. "Das alles sagt viel über die hohe Qualität und die gute Arbeit der Mannschaft aus", betont Trainer Christian Schaider stolz.

Strobl im freien Fall. Der Absteiger ist im Laufe der Saison völlig außer Tritt geraten. Unter Neo-Trainer Leyti Seck, der kurz vor der Winterpause die Leitung übernommen hatte, ist kein einziger voller Erfolg geglückt. Abschließende 18 Spiele ohne Sieg führen direkt zurück in die 1. Landesliga. "Nach dem katastrophalen Frühjahr ist das leider verdient. Wir konnten die vielen Ausfälle nicht kompensieren. Mehr war am Schluss jetzt nicht mehr drin", sagt Seck, der künftig nur mehr als Sportlicher Leiter zur Verfügung steht. Als Trainer übernimmt Slavisa Mirkovic, der zuvor Strobls 1b betreute.

Kuchl krönt Erfolgslauf. Mit einem sensationellen Frühjahr hat sich der Vorjahreselfte den dritten Aufstiegsplatz in die Regionalliga redlich verdient. In der zweiten Saisonhälfte waren die Tennengauer überhaupt nicht zu bezwingen. Die junge Mannschaft überzeugte im ersten Jahr unter Trainer Mario Helmlinger offensiv wie defensiv, legte zudem die Auswärtsschwäche der Vorsaison ab. Die 0:4-Pleite gegen Verfolger Neumarkt zum Abschluss verhinderte, dass die Rückrunde als Erster abgeschlossen wurde. 15 Partien am Stück ohne Niederlage (wie die Austria) sind ebenso Bestwert wie acht Siege in Serie (wie der SAK).

Trainer haben es schwer. Mit Adnet, Strobl, Union Hallein, Zell am See, Altenmarkt, Bürmoos und Puch haben gleich sieben der 16 Vereine die Saison nicht mit jenem Trainer beendet, der zum Start das Vertrauen genoss. Nur drei Clubs haben Übungsleiter, die schon im Jahr 2017 im Amt waren. Weil in Straßwalchen im Sommer die vierjährige Ära von Michael Kalhammer endet, sind künftig Gollings Philip Buck, der seit April 2017 Chefcoach der Tennengauer ist, und Thalgaus Stanislav Stevic (seit Juli 2017) die "alten Hasen" unter den Trainern der Salzburger Liga. "Diese Fluktuation ist eigentlich traurig für die Vereine. Die Entwicklung, dass so oft der Trainer gewechselt wird, ist schon brutal. Bei uns passt es zum Glück gut", sagt der 31-jährige Buck.

Eugendorf punktet mit Fairness. Die Flachgauer sind in der Premierensaison von Trainer Arsim Deliu nicht über den sechsten Platz hinausgekommen. In einer Tabelle sind die Eugendorfer aber zum wiederholten Mal top: Wie schon 2018 und 2011 - also in den letzten drei Saisonen in der Salzburger Liga - führt man die Fairplay-Wertung an. "Das ist gut. Vielleicht erklärt es aber auch, wieso wir ein paar Punkte zu wenig gemacht haben", scherzt Sportchef Johann Pinwinkler.

Quelle: SN