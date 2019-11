Adnet wurde eine schwierige Saison vorausgesagt. In den Winter gehen die Tennengauer nun als erster Verfolger von Tabellenführer Eugendorf.

Vor dem Saisonstart teilten die "Salzburger Nachrichten" die 14 Vereine der Salzburger Liga in Titelanwärter, Herausforderer und Sorgenkinder ein. Wer erfüllte die Erwartungen?



Ein Titelanwärter glänzte: Neumarkt hat den Aufstieg drei Mal in Folge knapp verpasst. Weil der Titelfavorit im Herbst meist nur zu Hause überzeugte, liegt man auch heuer schon sieben Punkte zurück. "Wir haben uns mehr erwartet", gibt Trainer Tomislav Jonjic zu. Den Vorschusslorbeeren gerecht wurde indes Eugendorf. Der Winterkönig leistete sich keine Schwächephase. "Ein Topherbst. Wir haben auch gepunktet, wenn wir nicht geglänzt haben", weiß Coach Arsim Deliu.



Ein Herausforderer mischt mit: Zell am See, Bürmoos und Bramberg starteten mit großen Ambitionen. Im Spitzenfeld sind nach dem Herbst aber nur die drittplatzierten Pinzgauer zu finden. "Wenn man den kleinen Kader bedenkt, können wir zufrieden sein", sagt Trainer Bernhard Hanser. Bramberg kratzte erst unter Tamás Arnóczki die Kurve, hat als Tabellenachter die Top 5 aber noch nicht abgeschrieben. "Nach dem Trainerwechsel war es positiv. Wir werden im Frühjahr weiter Boden gutmachen", meint Sportchef Stefan Leppert. Bürmoos liegt einen Punkt dahinter an neunter Stelle. Obmann Robert Eckschlager erklärt: "Eine durchwachsene Saison. Dass die jungen Spieler langsam Fuß fassen, ist aber erfreulich."

Von jenen Teams, die sich vor der Saison mit großen Ansagen zurückhielten, überraschten Golling, Straßwalchen und Bergheim positiv. Altenmarkt, Thalgau und Hallwang erfüllten die eigenen Ansprüche hingegen nicht. "Wir müssen jetzt den Reset-Knopf drücken", sagt Thalgau-Sportchef Jürgen Tomsits.



Ein Sorgenkind begeisterte: Adnet wurde neben Union Hallein und Puch als Abstiegskandidat gehandelt, eilte dann aber von Sieg zu Sieg und überwintert mit 33 Punkten als Zweiter. "Unglaublich, was das Team geleistet hat", jubelt Trainer Thomas Schnöll. Anders als Tabellenschlusslicht Puch kann auch Hallein ein positives Zwischenfazit ziehen. "Am Schluss ist uns die Kraft ausgegangen, aber der Herbst war gut. Kanonenfutter waren wir nicht", sagt Trainer Eidke Wintersteller.

Quelle: SN