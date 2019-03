Der Tabellenführer der Salzburger Liga setzte sich nach Pausenrückstand gegen das Schlusslicht Bramberg durch. Verfolger Austria Salzburg kam gegen Golling nicht über ein Remis hinaus. Auch Neumarkt patzte.

Der SAK hat am Samstag den Vorsprung im Titelkampf auf vier Punkte ausgebaut. Gegen den Tabellenletzten Bramberg hatte der Spitzenreiter aber viel Mühe. Luigi Iacona brachte die Oberpinzgauer in der 45. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel rückten Alexander Peter und Neuzugang Benjamin Taferner mit einem Doppelschlag binnen fünf Minuten aber schnell wieder die Verhältnisse zurecht. Stefan Federer entschied die Partie dann mit einem direkt verwandelten Freistoß in der 77. Minute.

Austria stolpert erneut über Golling





Stadtrivale Austria Salzburg blieb beim 3:3 gegen Golling zwar auch im 15. Meisterschaftsspiel in Serie unbesiegt. Die Punkteteilung vor mehr als 1300 Zusehern ist aber ein Rückschlag im Titelrennen. Die Tennengauer hatten der Austria in der Hinrunde die bislang einzige Saisonpleite zugefügt, in Maxglan schnupperte die Elf von Trainer Philip Buck an der nächsten Sensation. Nachdem Lucas Purkrabek den Favoriten unmittelbar vor dem Seitenwechsel in Führung gebracht hatte, drehten Lukas Brückler (53. Minute), Mario Lürzer (65.) und Hasan Avdic per Elfmeter (75.) die Partie. Eine Auftaktniederlage der Violetten verhinderten Joker Alexander Schwaighofer (80.) und Hannes Endletzberger (85.) mit zwei späten Treffern.

Straßwalchen und Eugendorf kommen Neumarkt näher





Auch im Rennen um den dritten Tabellenplatz gab es gleich zum Auftakt eine Überraschung. Neumarkt kam trotz früher Führung durch Valdrin Kadrija, der in der siebten Minute seinen neunten Saisontreffer erzielte, nicht über eine Punkteteilung in Strobl hinaus. Michael Ebner traf in der Schlussviertelstunde zum 1:1-Endstand (77.). Damit verkürzten Neumarkts Lokalrivalen Straßwalchen und Eugendorf den Abstand auf den zum Aufstieg in die neue Eliteliga berechtigenden Stockerlplatz. Franz Promberger (11.) und Sebastian Greisinger schossen die Straßwalchener zu einem knappen 2:1-Heimerfolg über Union Hallein, das durch Michael Neureiter (38.) zwischenzeitlich ausgeglichen hatte. Und Eugendorf übte im Derby gegen Thalgau Revanche für die Hinspielschlappe. Beim 6:2-Auswärtssieg ragte Sebastian Dietmann mit einem Triplepack heraus.

Altenmarkt siegt bei Trainerdebüt





Schon am Freitag hatte Altenmarkt seinem neuen Trainer Berthold Steiger mit einem 2:1-Heimsieg gegen Adnet einen Einstand nach Maß beschert. Nach einer chancenarmen ersten Halbzeit entwickelte sich in den zweiten 45 Minuten ein Schlagabtausch mit vielen Torraumszenen auf beiden Seiten. Der überragende Christoph Quehenberger brach mit einem Freistoßtreffer in der 53. Minute den Bann. Eine Viertelstunde später gelang Adnets Christoph Ebner nach einem Ballverlust von Altenmarkt-Torjäger Sebastian Hertelt - nach verletzungsbedingtem Trainingsrückstand nur Joker - der verdiente Ausgleich.

In der 79. Minute machte Hertelt seinen Fehler aber wieder gut: Der Goalgetter drückte eine Quehenberger-Hereingabe zum 2:1-Endstand über die Linie. "Beide Mannschaften haben nach der Pause mehr in die Offensive investiert. Keiner wollte sich offensichtlich mit dem Unentschieden zufriedengeben. Es wäre aber gerecht gewesen", sah Steiger sein Team als glücklichen Sieger. Mit dem Auftritt zeigte er sich zufrieden: "Man merkt, dass der Spaß retour ist. Es war schon ansatzweise zu sehen, wie wir spielen wollen. Die Richtung stimmt."

Quelle: SN