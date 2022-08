Salzburger Liga: Schwarzach zeigt seine Stärken

Schwarzach unterschätzen? Schwerer Fehler. Das wissen die Salzburg-Ligisten spätestens nach dem 3:0-Sieg des Aufsteigers in Hallwang. Die Pongauer trafen am Freitag nach wenigen Minuten per Standard und kurz vor der Pause aus einem Konter. Dazwischen hielt Tormann Dominik Waltl stark. Nach Maximilian Lintschinger, der zum 2:0 abgestaubt hatte, netzte in Halbzeit zwei mit Philipp Gold auch der zweite Kicker, der nach einer Kreuzbandverletzung wieder fit ist. "Der Spielverlauf war gut für uns und wir sind - anders als der Gegner ...