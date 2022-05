Salzburger Liga: Siezenheim holt Maximum aus seinen Möglichkeiten heraus

Im Duell zweier Mittelständler, die zuletzt wieder besser in Fahrt gekommen sind, hat sich Siezenheim am Samstag zu Hause klar gegen Straßwalchen durchgesetzt. Trainer Peter Urbanek relativierte nach dem 4:1-Erfolg - dem dritten Sieg in Serie - allerdings: "Er war verdient, aber weniger glanzvoll als es scheint", sagte er.

Siezenheims Leon Gashi, Aleksandar Gligoric und Maximilian Breitenthaler, der später auch den Schlusspunkt setzten sollte, hatten den Hausherren eine 3:0-Pausenführung beschert. "Wir waren nicht besonders gut, aber sehr effizient", sagte Urbanek. Straßwalchens Sportchef Markus Chuduba fügte hinzu: "Das waren im Grunde drei Eigentore: Die Schüsse zu den ersten zwei Treffern hält unser Tormann normal im Schlaf. Vor dem 0:3 gab es ein Missverständnis in der Innenverteidigung."

Nach dem Seitenwechsel erzeugten die Gäste Druck, doch nach Fabian Bergschobers Treffer wurde das 2:3 aberkannt. "Da hätte es noch einmal heiß werden können. Insgesamt war es aber zu wenig von uns. Einige Spieler schieben die Verantwortung von sich weg", betonte Chudoba. Besser war die Stimmung in den Reihen der Siezenheimer. "Es ist richtig gut, was wir aus unseren Möglichkeiten herausholen", sagt Trainer Urbanek, der wegen Ausfällen jungen Kickern wie dem 17-jährigen Tormann Stefan Janjic das Vertrauen schenkte. "Auch die Jungen machen das sehr gut. Bei uns weiß jeder, was zu tun ist. Und die Tore fallen so, wie wir das im Training durchspielen. Das ist schön zu sehen."