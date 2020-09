Verteidiger Matthias Poldlehner war beim 3:2-Sieg gegen Bergheim die 15-monatige Pause nicht anzumerken. Auch auf der Gegenseite sprang ein Routinier ein.

Im Juni 2019 hatte Siezenheim-Verteidiger Matthias Poldlehner seine Karriere beendet. Am Samstag, 15 Monate später, feierte der 36-Jährige nun beim 3:2-Erfolg über Bergheim ein starkes Comeback im Dress des Aufsteigers. "Er hat seine Aufgabe voll erfüllt und war ein wichtiger Faktor, um diesen wichtigen Sieg einzufahren. Viele junge Spieler wären froh, wenn sie so kicken könnten", erklärte Trainer Peter Urbanek nach Siezenheims hart erkämpftem ersten Heimsieg in der Salzburger Liga. "Extrem wichtig, weil sonst wäre es schon ungemütlich geworden. Meine ...