Siezenheims Kicker finden im eigenen "Flipperautomaten" das Glück

Der Platz uneben, der Rasen nicht gemäht - und dann noch Regen: An ein gepflegtes Fußballmatch war am Sonntag in Siezenheim nicht zu denken. "Ein Spiel wie im Flipperautomaten", sagte Siezenheims Trainer Peter Urbanek nach dem hart erkämpften 1:0-Heimerfolg über Schwarzach. Eric Hoppenthaler erzielte in der 19. Minute nach Daniel Ganzenhubers Chip Richtung zweite Stange per Direktabnahme ins lange Eck wuchtig den Goldtreffer. "Das war eines unserer wenigen spielerischen Glanzlichter", betont Urbanek.

Zuvor hatte Gästestürmer Marko Zekonja die ...