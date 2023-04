Später Jubel in Schwarzach versöhnt Hallwang nicht

Die Flachgauer punkten erstmals und treten dennoch auf dem Fleck.

Nemanja Asanovic hat Hallwang am Sonntag mit einem Kopfballtreffer zum 3:3 in der Nachspielzeit einen Punkt in Schwarzach gerettet. Es ist der erste Zähler 2023 - und das trotz durchwegs guter Auftritte. Die erhoffte Aufholjagd im Abstiegskampf muss noch warten.

"Wir waren drei Mal über weite Strecken überlegen und müssen jetzt froh über diesen einen Punkt sein", sagt Hallwangs Trainer Alexander Drachschwandtner. Sein an elfter Stelle liegendes Team hatte nach den bitteren Niederlagen gegen Straßwalchen und Puch bis zur Pause ein großes Spiel abgeliefert. Nach Treffern von Jacob Mitterbauer und Ajdin Omerovic führten die klar überlegenen Gäste beim heimstarken Aufsteiger mit 2:0. "Das war 100 Prozent Hallwang. Wir haben nichts zugelassen und endlich auch die Tore gemacht", sagt Drachschwandtner. Doch eine Halbzeit reicht nicht. Schwarzachs Thomas Klammer verkürzte wenige Minuten nach Wiederanpfiff per Elfmeter. Johannes Wagenbichler drehte das Match nach einem Einwurf und einem Eckball. Drachschwandtner betont: "Nach dem 1:2 hat uns der Mut verlassen, kam die Angst vor dem Versagen. Und Schwarzach ist vorn eben wahnsinnig konsequent."

Während Hallwang vor dem Derby gegen Eugendorf weiter drei Punkte vom rettenden Ufer trennen, sind die Pongauer als Sechster weiterhin auf Kurs. Erfolgstrainer Mario Krimbacher sagt: "Die erste Halbzeit war schlecht, die zweite sensationell. Das späte Gegentor ist bitter, aber das Unentschieden in Summe gerecht."