Salzburger Liga: Spitzenreiter Thalgau schlägt Schlusslicht Altenmarkt knapp

Die Flachgauer gerieten in der Schlussphase nach Ausfällen noch in Bedrängnis.

Thalgau hat sich am Samstag mit einem 2:1-Heimerfolg über Altenmarkt für das Debakel in Bürmoos rehabilitiert. Glanzvoll war der Auftritt des Tabellenführers der Salzburger Liga gegen das weiter punktelose Schlusslicht zwar nicht. Die Flachgauer bewiesen aber, warum sie oben in der Tabelle stehen - und ihr Gegner nicht.

Altenmarkt startet gefährlich

Die Altenmarkter, die auch in den ersten Spielen unter Neo-Trainer Andreas Scherer unter Wert geschlagen worden waren, fanden in den ersten Minuten gute Abschlussmöglichkeiten vor, weil es gelang hinter die Abwehrreihe des Gastgebers zu kommen. Branko Bozic und Co. ließen aber die letzte Konsequenz vor dem Tor vermissen. Auf der anderen Seite näherten sich auch die Thalgauer an. Raffael Schörgi und Mario Kreuzer vergaben aus halblinker Position.



SN/krugfoto/Krug Daniel jun. Franz Mrkonjic (r.) feierte an seinem 30. Geburtstag einen Heimsieg.

Thalgaus Mrkonjic legt zum 30er Führungstreffer auf

Den Bann brach Mitte der ersten Halbzeit eine Standardsituation: Innenverteidiger Fabian Aigner köpfelte nach einem Eckball von Franz Mrkonjic, der am Spieltag 30 Jahre alt wurde, wuchtig ein. Keine Viertelstunde später erhöhte der auf der linken Seite sehr starke Schörgi auf 2:0 für die nun immer souveräneren Hausherren. Kreuzer hatte mit der Brust perfekt für Christoph Enzesberger abgelegt und nach dessen Lochpass überwand Schörgi Goalie Fritz Kühleitner im Eins-gegen-Eins. Danach verpasste erneut Kreuzer die höhere Führung. Den Altenmarktern wurde indes ein Handelfmeter verwehrt.

Altenmarkt vergibt große Ausgleichschance

Nach der Pause schien das Spiel immer mehr einzuschlafen. Mit einem Lattenkopfball nach einem Eckball weckte Altenmarkts Innenverteidiger Nik Mrsic dann beide Teams auf. Denn kurz darauf verpassten die Thalgauer bei einer Dreifachchance die Vorentscheidung. Mrkonjic, Dzejlan Halilovic und Schörgi scheiterten allesamt in einer Aktion. Das rächte sich beinahe: Nachdem die Gastgeber mit Aigner (Leistenprobleme) und Enzesberger (Knieprobleme nach einem Zusammenprall) zwei zentrale Spieler verloren hatten, verkürzte Marco Moises eine Viertelstunde vor Schluss per Abpraller. Und Sturmkollege Bozic hatte danach noch den Ausgleichstreffer auf dem Fuß. Er setzte den Ball aber knapp an der Stange vorbei. So blieb es beim mühevollen Sieg des Favoriten, der in Tornähe das gefährlichere Team ist.