Salzburger Liga: Stehaufmännchen lässt Eugendorf jubeln - Zlatko Junuzovic glänzt bei erstem Punktgewinn

Philipp Teufl führte die Flachgauer beim Blitz-Comeback zum Kantersieg in Adnet. Ein Erfolgserlebnis gab es auch für SAK-Star Zlatko Junuzovic.

Fünf Tage nachdem er in Seekirchen zusammengebrochen und per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden war, hat sich Eugendorfs Philipp Teufl in Adnet eindrucksvoll in der Salzburger Liga zurückgemeldet. Der Stürmer trug mit einem Treffer am Freitag maßgeblich zum 5:0-Erfolg bei. "Er hat nach sämtlichen Tests die Freigabe vom Arzt erhalten und super gespielt", sagte Sportchef Christof Kopleder nach dem ersten Sieg im vierten Spiel unter Neo-Trainer Mario Messner. Sein Team überzeugte beim Schlusslicht - elfte Pleite in Serie - vor allem vor der Pause. "Ein wichtiger Sieg in einem echten Sechs-Punkte-Spiel. Und für uns eigentlich sensationell: Kein Spieler hat sich verletzt."

Zlatko Junuzovic an beiden SAK-Treffern beteiligt

Erstmals über einen Punktgewinn im Salzburger Unterhaus konnte sich am Freitag Zlatko Junuzovic freuen. Der Ex-Profi führte den SAK bei seinem fünften Meisterschaftseinsatz für die Nonntaler, dem ersten seit einem Monat, zu einem 2:2 gegen Anif, das dank Tobias Moser - ein Treffer, ein traumhafter Assist - zwei Mal geführt hatte. Junuzovic legte das 1:1 per Eckball auf und leitete den zweiten Treffer der Hausherren ein.

Keine Tore im Verfolgerduell

Im dritten Freitagsspiel gab es nur einen Sieger, nämlich Kuchl. Grödig und Seekirchen, zwei Verfolger des Tabellenführers, mussten sich mit einem torlosen Unentschieden begnügen und machen damit keinen Druck im Titelrennen.

Am Samstag treffen sich Siezenheim und Hallein auf dem aufsteigenden Ast, Golling und Thalgau auf dem absteigenden. Ehe Bramberg und Straßwalchen, die zuletzt ihre Durststrecken beendet haben, am Sonntag die Runde abschließen, gastiert tags zuvor Bürmoos beim starken Aufsteiger Henndorf und fordert Puch im Derby den Spitzenreiter Kuchl. Puchs letzter Sieg gegen den Lokalrivalen gelang vor zehn Jahren, als die Kuchler noch von einem gewissen Gerhard Struber betreut wurden. Es hat dem heutigen Trainer von Red Bull Salzburg nicht nachhaltig geschadet.