Die Flachgauer liefen gegen Schlusslicht Puch lang einem Rückstand nach. Ein Doppelschlag in der Nachspielzeit sicherte erneut einen späten Sieg.

Dank Sebastian Chudoba und Michael Kübler, die jeweils in der Nachspielzeit trafen, hat Straßwalchen am Samstag Puch mit 2:1 in die Knie gezwungen. Damit haben die Flachgauer bereits zum fünften Mal in dieser Saison einen Rückstand in einen Sieg verwandelt. "Das kann nicht mehr nur Glück sein. Wir haben das Sieger-Gen und erzwingen es einfach. Die Mannschaft hört erst auf, wenn das Spiel vorbei ist", lobt Straßwalchens Sportlicher Leiter Markus Chudoba seine im Sommer völlig umgekrempelte Mannschaft.

Die Hausherren gaben gegen das Tabellenschlusslicht, das zuletzt den ersten Saisonsieg gefeiert hatte, anfangs klar den Ton an. Kübler, David Schörghofer und Sebastian Chudoba vergaben gute Chancen, Puch bestrafte dies durch Harun Asil mit dem frühen 1:0. "Wir hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz", sagt Markus Chudoba, dessen Team aber sukzessive ungefährlicher wurde. Die Gäste verteidigten stark, verpassten bei einem Stangentreffer in der 65. Minute jedoch die Entscheidung. Markus Chudoba betont: "Das wäre der Todesstoß gewesen. Es roch aber auch so nach einer Niederlage."

Straßwalchen kam bis zur Nachspielzeit zu keiner zwingenden Torchance mehr, schlug dann aber doppelt zu. Zuerst traf Sebastian Chudoba nach einem feinen Haken zum 1:1. Drei Punkte sicherte kurz darauf Kübler per Kopf. "Der Gegner tut mir fast leid, weil er sich mit diesem aufopferungsvollen Kampf mehr verdient hätte. Wir sind aber natürlich überglücklich", sagt Straßwalchens Sportchef, dessen Team nun schon 22 Punkte am Konto hat. "Daran hätte ich vor der Saison nicht geglaubt."

Quelle: SN