Salzburger Liga: Straßwalchen ist Neumarkt nur bei Transfers einen Schritt voraus

Neumarkt gewann zwar das traditionelle Frühschoppen-Derby, sucht aber noch jenen Torjäger, den der Lokalrivale bereits verpflichtet hat.

Neumarkt hat bei der Sonntagsmatinee in Straßwalchen nach der Pause aufgedreht und sich mit 3:2 durchgesetzt. "Bei uns braucht es leider immer eine Kabinenpredigt, dass wir in Fahrt kommen. Vorher waren wir viel zu lasch in den Zweikämpfen", sagt Trainer Fritz Oberascher. Seine Mannschaft stellte mit drei Treffern zwischen der 53. und der 65. Minute auf 3:1, vergab danach aber die Entscheidung. "Nach dem Anschlusstreffer haben wir aber erfolgreich gemauert."

Im Hintergrund treiben beide Vereine die Planungen für ...