Bernhard Lugstein führte sein Team mit drei Treffern zum 4:3-Sieg gegen Bramberg.

Wer Tore sehen will, muss derzeit Straßwalchens Kickern auf die Beine schauen. Die Flachgauer sorgten am Samstag beim 4:3-Erfolg über Bramberg für das nächste Spektakel, halten nach acht Runden in der Salzburger Liga schon bei 20 Treffern, aber auch 27 Gegentoren.

"Wir verteilen defensiv Geschenke für mehrere Jahre, haben mit 13 Punkten bislang aber das Maximum herausgeholt", sagt Straßwalchens Sportlicher Leiter Markus Chudoba, dessen Mannschaft am Samstag wieder beide Gesichter zeigte. David Nindl und Maurice Entleitner brachten die Gäste verdient mit 2:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Kapitän Bernhard Lugstein mit einer direkten Ecke und einem perfekten Freistoß aus. In Unterzahl steckten die Hausherren dann sogar Entleitners zweiten Streich weg. David Schörghofer und Lugstein aus einem weiteren ruhenden Ball trafen zum Heimsieg. "In der ersten Halbzeit hat bei uns alles gefehlt. Dann haben wir aber großartige Moral gezeigt. Das muss uns erst einer nachmachen", jubelt Chudoba über die starke Reaktion auf das Debakel gegen

Eugendorf in der Vorwoche. "Ich verliere lieber ein Mal 0:7 als sieben Mal knapp."

Die ersatzgeschwächten Bramberger haben indes auch das zweite Match unter Neo-Trainer Tamás Arnóczki verloren. "Das Spiel war symptomatisch für die bisherige Saison. Wir haben unsere Chancen nicht genutzt und vier Gegentore aus Standards kassiert", sagt Obmann Martin Innerhofer.

Quelle: SN