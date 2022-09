Thalgau beendet mit zwei Eckbällen Neumarkts Siegeserie

Nach drei Siegen in Serie musste sich Neumarkt in der Salzburger Liga wieder geschlagen geben. Gegen Tabellenführer Thalgau setzte es am Freitagabend eine 0:2-Heimniederlage. Die Gäste entschieden das Match durch zwei Eckbälle. David Wendlinger brachte Thalgau nach einer Viertelstunde in Führung. Mario Kreuzer legte zehn Minuten später nach.

Der ASV musste im Heimspiel gegen Schwarzach seine bereits vierte Saisonniederlage einstecken. Philipp Gold erzielte nach einer halben Stunde das Goldtor für die Pongauer, während den Gastgebern kurz vor der Pause ein Treffer von Fatih Ordu aberkannt wurde. ASV-Keeper Thomas Gottsmann hielt in der Schlussphase noch einen Elfmeter, seine Vorderleute konnten aber nicht mehr zurückschlagen.

Adnet feierte einen ungefährdeten Heimsieg über Hallwang. Den 2:0-Endstand fixierten Hismael King und Patrick Sparber nach einer guten Viertelstunde. Altenmarkt holte mit einem 1:1 zu Hause gegen Straßwalchen seinen zweiten Saisonpunkt.