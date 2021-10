Thalgaus Ex-Kapitän Christoph Riepler kehrt als Sportchef zurück.

Nach der Trennung von Trainer René Pessler will sich der Tabellenvorletzte Thalgau am Freitag (19.30 Uhr) bei Schlusslicht Puch mit einem Sieg in die Winterpause der Salzburger Liga verabschieden. Unter der interimistischen Führung von Noch-Sportchef Jürgen Tomsits, dessen Stellvertreter Roland Karer und Ex-Kapitän Christoph Riepler, der als neuer Sportchef installiert wird, verlief die Vorbereitung vielversprechend. "Wir sind gut drauf und haben aggressiv trainiert", sagt Tomsits, der "zu 100 Prozent" von einem Erfolg überzeugt ist. "Wir werden nichts anbrennen lassen."

Dass Riepler, der als Spieler im Herbst verabschiedet wurde, als Funktionär zurückkehrt, sei ein "Glücksgriff". "Bei uns gehören neue Ideen her", sagt Tomsits.

Einen versöhnlichen Abschluss plant auch Puch nach elf Niederlagen in Serie. "Wir werden alles herausholen", sagt Trainer Bernhard Huber.